Exotrail signe plusieurs contrats en Inde

Emmanuel Macron est venu cette semaine en Inde avec des chefs d’entreprise plein sa besace. Le président de la République est venu discuter avec le gouvernement indien de l’achat de 114 Rafale. La société francilienne Exotrail , spécialisée dans la production de moteurs électriques pour propulsion satellite, a annoncé ce 17 février la signature de 3 contrats de livraison de moteurs à trois sociétés privées du New Space indien.

Le premier contrat est avec l’intégrateur satellite XDLINX Labs qui promet de livrer clé en main des satellites pour des missions commerciales, de l’observation de la Terre au service du Renseignement ou pour des missions de surveillances. 16 moteurs de classe micro sont commandés. Un contrat qui suit la livraison d’un premier modèle en 2024.

Le second contrat ouvre la relation commerciale avec l’opérateur Pixxel, qui cherche à déployer une constellation satellite d’observation de la Terre. Pixxel est un des tout premiers opérateurs satellites privés en Inde. Après avoir déployé deux démonstrateurs en 2022, la société a débuté le déploiement de sa constellation Firefly en 2025.

Le dernier contrat compte 14 moteurs à livrer pour la société Dhruva Space, constructeur de petites plateformes satellites. L’ensemble des moteurs doit être livré d’ici 2027. Ce contrat montre le bon déroulement du rapprochement entre les écosystèmes spatiaux indien et français.