Exotrail en passe de devenir un acteur global des services sur orbite

Soutien indéfectible de Bpifrance

La société Exotrail, fondée en 2017 pour fournir des systèmes de propulsion électrique pour petits satellites, vient de réaliser une nouvelle levée de fonds, afin d’accélérer sa croissance et industrialiser ses produits de mobilité spatiale à l’international.

Le tour de table a permis de récolter 54 M€ auprès d’investisseurs publics et privés, au premier rang desquels se trouve Bpifrance (qui était déjà au capital d’Exotrail, via les fonds F3A et Digital Venture), avec le fonds Société de projets industriels (SPI) de l’Etat et le Fonds Innovation Défense (FID).

Figurent ensuite Eurazeo, l’un des principaux acteurs de la gestion d’actifs sur les marchés privés, et la société internationale d’ingénierie logicielle Celad.

Auxquels s’ajoutent tous les investisseurs historiques d’Exotrail : 360 Capital, Karista (via le fonds Paris Region Venture Fund), Irdi Capital Investissement, Innovacom, iXO Private Equity, NCI-Waterstart, BNP Paribas et Banque Populaire Val de France groupe BPCE.

Success story

Le précédent tour de table d’Exotrail, effectué en juillet 2020, avait permis de récolter 11 M€.

Depuis, la société a enregistré une croissance régulière à trois chiffres de son chiffre d’affaires, et a triplé en 2022 son carnet de commandes.

Exotrail emploie actuellement 90 personnes, et prévoit d’embaucher plus de 70 personnes dans le monde entier au cours des douze prochains mois.

Son portefeuille clients couvre l’Europe, l’Amérique du Nord, et certains pays d’Asie, commerciaux et institutionnels, positionnés sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur spatial : fournisseurs de services de lancement, fabricants et opérateurs de satellites.

Interview vidéo

Juste avant cette annonce, nous avons accueilli dans les locaux d’Air & Cosmos Jean-Luc Maria, cofondateur et actuel président-directeur général d’Exotrail, pour un entretien filmé d’une vingtaine de minutes.

A découvrir en ligne sur notre chaîne YouTube.