EXACT va définir les technologies applicables à un avion régional vert de 70 sièges

Lancé en 2020 par le DLR en Allemagne, le projet Exact vise à étudier et développer les nouveaux composants technologiques pour un avion commercial éco-efficace, qui pourrait employer des batteries, des piles à combustible et de l'hydrogène. L'objectif principal de ce projet, d’une durée de quatre ans, est de développer la technologie nécessaire à la conception d’un avion d'au moins 70 sièges et d'une autonomie de 2 000 kilomètres, prêt en 2035 et exploitable en 2040.

