eVTOL : Japan Airlines pousse toujours Volocopter

eVTOL : Japan Airlines actionnaire

Actionnaire minoritaire de Volocopter depuis le mois février dernier par le biais de son "Innovation Fund", Japan Airlines vient apporter un "coup de main" opérationnel à la jeune société allemande qui a conçu et développé un eVTOL baptisé VoloCity pour le transport de passagers. D'où cet accord entre la compagnie aérienne et Volocopter GmbH "pour explorer conjointement les opportunités commerciales pour les services de mobilité aérienne, en particulier la technologie eVTOL au Japon". Les deux partenaires vont ainsi approcher "les villes et préfectures japonaises", éléments politiques et économiques incontournables, pour travailler "sur la demande du marché et l'acceptation sociale".

Taxi aérien urbain

Japan Airlines apporte aussi son expérience d'opérateur aérien en matière de sécurité aérienne mais aussi dans l'exploitation d'une plateforme d'opérations de taxi aérien urbain. Mais, apparemment, les projets vont au delà de simples services aériens, puisque la compagnie aérienne annoncer viser "à fournir des soins médicaux dans des zones reculées". Volocopter compte aussi deux assureurs parmi ses actionnaires : Mitsui Sumitomo Insurance et MS&AD InterRisk Research & Consulting.

Certification AESA pour VoloCity

En octobre 2019, Volocopter a effectué avec succès un vol piloté au-dessus de Marina Bay à Singapour et se concentre actuellement sur l'obtention de la certification de son eVTOL VoloCity par l'AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne).