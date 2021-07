Eviation revoit radicalement le dessin de l'Alice

D'un empennage papillon à un T...

Eviation Aircraft a dévoilé le dessin revu et corrigé d'Alice, son avion équipé d'une motorisation entièrement électrique offrant une capacité de transport de 11 places. Les dessins de conception récemment publiés révèlent des changements significatifs par rapport au prototype antérieur, avec un empennage en T remplaçant un empennage papillon. But : optimiser les performances et la maniabilité de l'appareil et permettre aux pilotes de prendre facilement les commandes de l'appareil.

...En adoptant la configuration motrice à la Caravelle

Lors du Salon du Bourget 2019, ou le prototype de l'appareil fut exposé, de nombreuses questions émergèrent quant à la disposition des moteurs -aux hélices propulsives- aux extrémités de la voilure, laquelle était d'une faible épaisseur relative. C'est la seconde plus grosse altération du dessin d'origine, puisque les deux moteurs électriques MagniX Magni650 de l'Alice ont été déplacés des saumons d'ailes pour gagner l'arrière du fuselage, avec une disposition façon Caravelle éloignée de la cabine passager et avec des hélices cette fois-ci tractives. En mai, MagniX a livré les premiers moteurs Magni650 à Eviation.

Avec un train tricycle

Enfin dernière grosse modification, le train d'atterrissage est désormais tricycle et non plus classique. Alice version "2.0" gagne donc une jambe de train avant et probablement plus de tenue au roulage et au décollage -bien qu'aucun retour d'expérience n'ait filtré jusqu'alors concernant la configuration de train classique-. Reste qu'Eviation a confirmé son intention d'obtenir la certification de type FAA accompagnée par la suite d'une mise en service commercial au cours de l'année 2024. En outre, la société a déclaré que l'avion effectuerait son premier vol d'essai d'ici la fin de l'année.