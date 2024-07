Eve Air Mobility dévoile son premier prototype d'ADAVe à échelle réelle

Eve dévoile son ADAVe

Eve Air Mobility a annoncé une avancée significative dans l'assemblage de son premier prototype ADAVe grandeur nature. Au cours du 45e salon aéronautique de Farnborough, la société a dévoilé l'aéronef en cours de construction dans le centre d'essais Embraer de Gaviao Peixoto, dans l'État de Sao Paulo. « Notre équipe internationale d'ingénieurs a assemblé avec succès notre premier prototype ADAVe grandeur nature », a déclaré Johann Bordais, PDG d'Eve Air Mobility. « Il s'agit d'une étape importante. Alors que nous nous tournons maintenant vers la préparation d'une campagne d'essais rigoureuse, nous ne nous contentons pas de créer un aéronef, nous construisons un écosystème complet de solutions qui façonneront l'avenir de l'industrie de la mobilité aérienne avancée. »

Une série de campagnes d'essais complètes

Outre le déploiement de son prototype, Eve a également annoncé qu'elle avait achevé la sélection des principaux fournisseurs de son aéronef. Alors qu'Eve passe à la phase suivante de son développement, le prototype fait déjà l'objet d'une série de campagnes d'essais complètes. Ces campagnes sont conçues pour évaluer chaque aspect du fonctionnement et des performances de l'aéronef, des capacités de vol aux dispositifs de sécurité. Ces informations précieuses joueront un rôle important dans l'amélioration de la conception et de la fonctionnalité de l'aéronef. « Cette phase d'essais approfondis marque le début de la prochaine étape fondamentale de notre voyage », a déclaré M. Bordais. « Elle garantit que notre ADAVe répond aux normes et aux attentes élevées que nous avons fixées en matière de performances et de sécurité.

le retex d'Embraer pour aider à la certification

Grâce à sa relation avec Embraer, troisième constructeur aéronautique mondial, Eve est en mesure de tirer parti des 55 années d'expérience d'Embraer en matière de développement, de conception, de certification et de production d'aéronefs pour développer son ADAVe. En outre, les clients bénéficieront d'un accès à un réseau mondial existant de points de service et d'assistance, ce qui est essentiel pour garantir des opérations fiables, sûres et efficaces. Avec des lettres d'intention pour 2 900 ADAVe, l'aéronef d'Eve utilise huit hélices dédiées pour le vol vertical et des ailes fixes pour le vol de croisière, sans changement de position de ces composants pendant le vol. Le concept comprend une hélice propulsive entraînée par deux moteurs électriques qui assurent la redondance de la propulsion dans le but de garantir les plus hauts niveaux de performance, de sécurité et de fiabilité de la répartition, ainsi qu'un faible coût d'exploitation.

Vector, le logiciel version Eve pour ADAVe

Eve continue de développer un portefeuille complet de services agnostiques et de solutions d'exploitation. Cela inclut Vector, un logiciel unique de gestion du trafic aérien urbain conçu pour optimiser et étendre les opérations de mobilité aérienne avancée dans le monde entier.