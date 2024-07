Eve Air Mobility annonce 94 M$ de nouveaux capitaux pour soutenir le développement de son ADAVe

Eve se refinance à hauteur de 94 millions de dollars

Eve Air Mobility a annoncé un nouveau financement par actions de 94 millions de dollars de la part de plusieurs investisseurs. Le financement, qui comprend l'émission de nouvelles actions ordinaires et de bons de souscription, inclut la participation d'un groupe diversifié de sociétés industrielles mondiales, dont Embraer, Nidec et d'autres investisseurs financiers. Ce nouveau financement place l'entreprise en bonne position pour ses succès futurs et soutiendra la poursuite du développement et de la fabrication de l'ADAVe (Aéronef à Décollage et Atterrissage Verticaux électrique) de l'entreprise.

Des lettres d'intention pour 2 900 aéronefs

"Les nouveaux fonds propres, ainsi que les liquidités et les lignes de crédit existantes, permettent à Eve d'être bien positionnée alors que nous continuons à prendre de l'élan et à progresser dans le développement et la fabrication de notre ADAVe. Avec le plus grand carnet de précommandes de l'industrie, avec des lettres d'intention pour 2 900 aéronefs, et de solides partenaires de développement de programmes, Eve a continué à démontrer l'opportunité que notre société représente pour les investisseurs stratégiques et financiers", a déclaré Eduardo Couto, directeur financier d'Eve Air Mobility.

23 500 000 nouvelles actions

La société a conclu des accords, datés du 28 juin 2024, pour l'émission et la vente de 23 500 000 nouvelles actions ordinaires de la société au prix d'achat de 4,00 $ par action, l'échange de certains bons de souscription contre des actions ordinaires et l'octroi de bons de souscription à certains investisseurs. Le placement privé devrait rapporter à Eve un produit brut de 94 millions de dollars, avant déduction des autres frais d'émission. Le financement par actions devrait être finalisé dans les semaines à venir, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Une configuration simple

L'ADAVe d'Eve dispose d'une configuration assez simple, puisqu'il utilise huit hélices dédiées pour le vol vertical et des ailes fixes pour le vol de croisière, sans basculement d'un de ces composants pendant le vol. Le concept comprend une hélice propulsive électrique alimenté par deux moteurs électriques qui assurent la redondance de la propulsion dans le but de garantir les plus hauts niveaux de performance et de sécurité. Tout en offrant de nombreux avantages, notamment un coût d'exploitation réduit, moins de pièces, des structures et des systèmes optimisés, il a été développé pour offrir une poussée efficace avec un faible niveau de bruit.

Un prototype vers la fin de son assemblage

La société achève l'assemblage de son premier prototype grandeur nature, qui sera suivi d'une campagne d'essais. Parallèlement, Eve continue de développer un portefeuille complet de services agnostiques et de solutions d'exploitation, notamment Vector, un logiciel unique de gestion du trafic aérien urbain qui permet d'optimiser et d'étendre les opérations de mobilité aérienne avancée dans le monde entier.