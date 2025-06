Eve Air Mobility a signé une lettre d'intention d'achat avec Future Flight Global

54 ADAVe

Eve Air Mobility a signé une lettre d'intention (LOI) avec Future Flight Global, un pionnier dans le domaine des avions électriques pouvant accueillir jusqu'à 54 appareils électriques à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe ou eVTOL), ciblant les marchés brésilien et américain. Cette LOI renforce le carnet de commandes d'Eve, qui comprend des transporteurs mondiaux, des compagnies aériennes régionales et des entités axées sur le transport urbain telles que Future Flight Global.

Une avancée significative pour la mobilité aérienne urbaine dans les Amériques

« Cette collaboration avec Future Flight Global est une avancée significative pour la mobilité aérienne urbaine dans les Amériques. En tirant parti de la technologie eVTOL éprouvée d'Eve et de son processus de certification rigoureux, Future Flight Global dispose désormais d'une plateforme puissante pour offrir des services de transport aérien efficaces et durables sur des marchés à forte demande tels que le Brésil et les États-Unis », a déclaré Megha Bhatia, directrice commerciale chez Eve Air Mobility. «

Croissance et demande dans le domaine de la mobilité aérienne urbaine

Basée à Washington, DC, Future Flight Global s'appuiera sur sa profonde expertise opérationnelle pour étendre la part de marché existante et substantielle d'Eve, tout en tirant parti de sa force au Brésil pour desservir ce marché. Ensemble, les deux entreprises visent à transformer la mobilité urbaine à l'échelle mondiale en déployant des ADAVe qui réduisent considérablement les temps de trajet et soulagent la congestion dans les grandes villes. Cette annonce fait suite à la publication du premier rapport Global Market Outlook d'Eve, qui détaille la croissance et la demande dans le domaine de la mobilité aérienne urbaine pour les vingt prochaines années. La croissance urbaine et l'augmentation des embouteillages sont deux facteurs essentiels pour ce secteur, et ce partenariat entre Eve et Future Flight Global est emblématique de l'expansion globale de l'industrie mise en évidence par le rapport Global Market Outlook.