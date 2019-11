Eutelsat commande un nouveau satellite à Thales Alenia Space

Monté sur la plateforme tout électrique Spacebus Neo, le satellite géostationnaire de télécommunications Eutelsat 10B, qui vient d’être commandé par Eutelsat à Thales Alenia Space, sera destiné à la position orbitale 10° Est.

Il remplacera à partir de 2022 le satellite Eutelsat 10A, qui occupe cette position depuis avril 2009.

Il continuera de fournir des services vidéo, large bande et télécommunications, couvrant une zone qui s’étend des Amériques jusqu’à l’Asie, mais également de la connectivité haut débit à bord des avions et des bateaux, grâce à deux nouvelles charges utiles HTS (Very High Throughput Satellite).

Nouveau succès pour Thales Alenia Space.

C’est le second satellite Spacebus Neo commandé d’affilée par Eutelsat depuis Konnect VHTS, en avril 2018, et le deuxième contrat de ce type remporté cette année par l’industriel franco-italien, après le satellite indonésien Satria, en juin dernier – 13 satellites géostationnaires de télécommunications ont été commandés depuis le début de l’année à travers le monde.