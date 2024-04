Eutelsat 36D lancé par SpaceX

Un relais pour l'Afrique, l'Europe et les pays de l'Est

Eutelsat 36D est le dernier membre en date de la flotte de satellites de télécommunications géostationnaires de l’opérateur français Eutelsat.

D’une masse d’environ 5 000 kg au décollage, le satellite a été construit à partir d’une plateforme tout électrique Eurostar Neo développée par Airbus Defence and Space, suite à un contrat signé en mars 2021 (c’est le 22e satellite construit pour Eutelsat par Airbus).

Eutelsat 36D est équipé de 78 répéteurs en bande Ku.

Il doit remplacer Eutelsat 36B (anciennement dénommé Eutelsat W7), placé en novembre 2009 sur la position 36° Est et entré en service en janvier 2010.

Aux côtés d’Eutelsat 36C (ou Ekspress AMU 1, lancé en décembre 2015), Eutelsat 36D assurera la continuité des services de télédiffusion (DTH) et des services gouvernementaux sur l'Afrique, l'Europe et les pays de l'Est.

La durée de vie prévue du satellite est de plus de 15 ans.

L’ascenseur Falcon 9

Eutelsat 36D a été confié à un lanceur Falcon 9 de SpaceX, qui a décollé le 30 mars à 21 h 52 UTC depuis le centre spatial Kennedy de la Nasa, en Floride.

Le lanceur était équipé d’un premier étage qui effectuait son douzième vol, et qui a été récupéré en fin de mission.

C’était le 315e vol orbital du Falcon 9 depuis juin 2010, et le 30e de l’année 2024.

Le vol suivant (déploiement du lot Starlink 6-46 depuis la base militaire voisine de Cape Canaveral) est seulement intervenu… 3 heures et 38 minutes plus tard.