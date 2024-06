Eurosatory 2024 : Safran lance son système de lutte anti-drones Skyjacker

Skyjacker : prêt pour la protection anti-drones des Jeux Olympiques ?

Le dispositif de protection anti-drones des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 va-t-il s'enrichir de la solution Skyjacker conçue et développée par les équipes de Safran Electronics & Defense ? C"est ce que laisse clairement entendre Alexandre Ziegler, directeur de la Global Business Unit Défense de Safran Electronics & Defense. « Nous travaillons maintenant au déploiement de Skyjacker dans le cadre du dispositif de protection anti-drones qui assurera la protection des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 », a-t-il expliqué.

Des essais concluants sur terre et sur mer

Le Skyjacker sort d'une série d'essais concluants à la fois sur terre et sur mer. "Des essais conduits sur des bâtiments de la Marine Nationale se sont révélés particulièrement concluants et confirment l’intérêt de Skyjacker pour protéger de façon efficace, et à coût maitrisé, des bâtiments de premiers rangs", indique Alexandre Ziegler qui précise également que Safran Electronics & Defense s’est associée avec Hologarde qui a conçu Bassalt pour l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) en vue de la protection des événements majeurs (Jeux Olympiques de Paris, G7, défilé du 14 juillet). Et les deux partenaires "ont montré l’efficacité de Skyjacker à l’occasion de l’exercice Coubertin LAD II, qui s’est déroulé en mars dernier sous l’égide du Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes sur la Base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay".

Une capacité de leurrage aussi adaptée contre les essaims de drones

Chez Safran Electronics & Defense, on souligne que "la force de Skyjacker réside dans sa capacité unique de leurrage : il altère la trajectoire d’un drone pour neutraliser la menace qu’il représente en simulant les signaux GNSS assurant le guidage vers sa cible. Couplé à une capacité de détection radar et d’identification optronique, il permet de traiter efficacement des essaims de drones. Skyjacker remplace les signaux émis par les satellites de navigation par des signaux modifiés, destinés à tromper le drone sur sa position afin de perturber ou d’interrompre sa mission. Ce système est particulièrement adapté pour contrer des attaques saturantes (drones en essaim par exemple). Skyjacker peut également contrer les drones isolés pilotés à distance par un opérateur et permet d’obtenir un effet sur des distances comprises entre 1 et 10 km".

Conception modulaire grâce à son "Command and Control"

Et pour ne rien gâcher : "De conception modulaire, Skyjacker intègre un système de « Command and Control » permettant le contrôle de l’ensemble du dispositif, ainsi qu’un ou plusieurs émetteurs de leurrage. Il peut être couplé à de nombreux capteurs tels que des viseurs optroniques, des détecteurs de radiofréquence, des radars, mais aussi à d’autres effecteurs comme des brouilleurs de communication ou un laser. Skyjacker peut être proposé dans une version mobile ou se coupler aux systèmes de veille et de conduite de tir déjà en place sur des véhicules ou bâtiments de surface".