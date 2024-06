Eurosatory 2024 : le ministère des Armées commande plus de 260 drones NX70

Plus de 260 drones NX70 supplémentaires pour les Forces

La PME aixoise Novadem profite du salon Eurosatory 2024 pour dévoiler le contrat passé au début de cette année par le ministère des Armées via la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) et portant sur plus de 260 drones NX70 supplémentaires. Cette nouvelle commande portera le flotte totale à plus de 440 NX70. La première tranche remonte à 2018 avec une livraison de 40 drones pour répondre à une urgence opération portée par la DGA et à un besoin opérationnel en zone Sahélo Saharienne. Les retex sont largement convaincants puisque suivront d'autres commandes entre 2019 et 2021 pour porter le total des NX70 à 155 unités.

Retrofit au standard Block 2.2

Les retex sont aussi l'occasion pour les équipes de Novadem de proposer aux forces le standard Block 2.2. Ce qui conduira l'Etat-major de l'Armée de Terre à réaliser en 2023 une opération de retrofit massive des NX70 déjà livrés avec une capacité nuit améliorée grâce au remplacement du senseur thermique sur les modèles les plus anciens. Livrables en 2024 et 2025, les NX70 supplémentaires seront complétés par des stations d’alimentation par câble NXWIRE s'ajoutant à celles déjà présentes dans les forces pour apporter une capacité de vol sans interruption pour les missions de surveillance continue.

Maintenant il faut produire

Avec des livraisons dès cette année, "cette commande historique s’accompagne d’enjeux de production afin de répondre aux besoins des forces pour une livraison dans des délais courts", reconnaît Novadem qui annonce le déploiement d'une nouvelle ligne de production grâce à une extension de ses locaux d’Aix-en-Provence et un plan de recrutement accéléré.