Eurosatory 2022 : Nexter et MBDA renforcent leur lutte antidrone

Nexter Serval équipé de missiles MBDA Mistral



Nexter présente un Serval équipé de missiles Mistral sur tourelle Atlas-RC (télépilotée) de MBDA. Avantages : les forces en progression sont couvertes par la bulle du missile, et les servants sont protégés de la ferraille du champ de bataille. Une mitrailleuse est couplée à la tourelle. Comme pour ses autres offres, Nexter indique pouvoir neutraliser des missiles impétrants, des drones, et des munitions rôdeuses dont l’ubiquité est rappelée par la guerre en Ukraine. Egalement visibles chez l’industriel, un système ARX30 utilisant le canon 30 M781 du Tigre, et le Rapidfire mobilisant le 40 mm à munition télescopée de CTA, monté sur le même châssis que le canon Caesar MkII. Le premier offre une bulle de 1500 m et sera disponible « à l’horizon 2025 » indique Nexter. Il est présenté couplé à un radar Matia.

ARX30 et antenne Hydra 300

Le Rapidfire étend la portée offerte à 4000 m. Cette arme est proposée aussi en version navale, pour équiper notamment les bâtiments de ravitaillement des forces (BRF) de la Marine, mais sur le premier en tout cas, c’est le Mistral de MBDA, en version téléopérée (SIMBAD-RC) qui équipera le BRF n°1, le Jacques Chevalier. Nexter doit en effet disposer de munitions adaptées (Airburst) pour plus d’efficacité et pour l’heure, le développement n’est pas terminé. Rien n'indique que ce sera le cas pour le BRF n°2 suivant ne peut entrer en service sans armes. L’ARX30 est proposé sur un véhicule Titus mission doté aussi du radar Matia et de brouilleurs hyperfréquences Nerdo F5 de MC Technologies. Enfin l’industriel français propose aussi l’antenne Hydra 300 de Cerbair sur la tourelle T40 du VBCI MkII (version exportation).

Suite complète de détection de drones sur 4x4 d'Arquus

MBDA a manifestement bien écouté les besoins de l’Armée de Terre française et intègre sur un 4x4 d’Arquus une suite complète de détection de drones, avec un effecteur de 40 mm. Le personnel reste sous blindage, et à bord d’un véhicule doté d’une bonne mobilité et, entre deux bonds, plutôt facile à camoufler. Le missilier européen a même poussé le souci du détail jusqu’à monter des fusils d’assaut HK416 à l’intérieur des portes des véhicules. Le missilier est aussi en train de racheter, avec Safran, le lasériste CILAS, qui développe le système de neutralisation Helma-P. C'est un système prometteur, qui confirme la volonté de MBDA d'être aussi présent dans les armes à énergie dirigée. Plus classiques, plusieurs configurations Mistral, manuelles et téléopérées, rappellent les capacités de la gamme à contrer les menaces à courte distance. Pour aller plus loin, un lanceur MICA NG rappelle la possibilité qu’à ce système éprouvé de constituer un gap filler pour la France, avec l’extinction du Crotale-NG.