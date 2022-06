Eurosatory 2022 : La Marine déclare une première capacité sur le SMDM d'Airbus

Airbus SMDM : une campagne couronnée de succès

Le drone Airbus SMDM revient d’une campagne couronnée de succès en Méditerranée, à bord du patrouilleur Commandant Bouan, ce qui va ouvrir la voie à une première capacité opérationnelle dès ce mois de juin, pour une admission au service actif d’ici la fin de l’année. Le SMDM dure trois heures en vol, et c’est une catapulte qui l’envoie en mission. La récupération se fait dans un imposant filet placé en quelques minutes sur la plateforme arrière.

Le drone offre ainsi une capacité de levée de doute dans un rayon supérieur à 50 kilomètres autour du navire (la portée de la liaison de données, ajoutée à celle des capteurs).

Une avancée majeure

Pour le pacha, comme les expérimentateurs du CEPA, c’est une avancée majeure. Rapidement, ce sont les membres d’équipage du PHM qui se chargeront de sa mise en œuvre. Il faudra un vivier de 5 marins sur un équipage d’à peine une centaine : trois télé-pilotes (deux en permanence) et deux pour gérer le filet au retour de vol. La disponibilité du système (à deux drones) testé semble plutôt bonne. La simplicité pour reconditionner un drone (un simple changement de batterie) peut amener à un cadencement élevé au besoin.

Bientôt Libye et Golfe de Guinée

Pour l’instant, le SMDM s’est seulement frotté aux pêcheurs illégaux de thon rouge dans le golfe du Lion. Prochaine étape, suivre le PHM sur des adversaires plus relevés, dans le cadre de l’opération Irini (trafic d’armes et d’être humains au large de la Libye) et Corymbe, dans le golfe de Guinée. C’est là que le Serval, un drone bien plus lourd, vient de participer à une saisie de drogue (2 tonnes de cocaïne) en opération depuis un porte-hélicoptères amphibie. Les prochains navires équipés seront les patrouilleurs de nouvelle génération (outremer puis océaniques) ; les frégates de surveillance, et enfin les frégates La Fayette.

Le SMDM se prête aussi à des missions depuis la terre ferme

Le SMDM, pour l’instant vendu à la Marine dans le cadre du plan de relance, peut aussi parfaitement se prêter à des missions menées depuis la terre, voire uniquement sur terre. La France, pour sa part, a choisi le SMDR de Thales, qui nécessite une rampe plus complexe que la catapulte du SMDM. Les posers sont aussi plus délicats, puisque réalisés à même le sol.