Eurosatory 2022 : la centrale SkyNaute de Safran sur les hélicoptères Guépard

Centrale de navigation SkyNaute sur les H160M Guépard

Airbus Helicopters vient de sélectionner Safran Electronics & Defense pour la fourniture de centrales de navigation SkyNaute afin d'en équiper les futurs hélicoptères H160M, développés dans le cadre du programme d’hélicoptère interarmées léger (HIL). Ce contrat fait suite à la commande du ministère des Armées portant sur 169 hélicoptères « Guépard » fin décembre 2021. L'annonce a été faite à l'occasion du salon Eurosatory 2022 qui a ouvert ses portes le 13 juin.

Technologie disruptive

"Ultra compact, SkyNaute de Safran Electronics & Defense est un système de navigation inertielle hybride basé sur une technologie disruptive et brevetée Safran, le HRG* Crystal. Ce gyroscope résonnant hémisphérique se caractérise par une durée de vie quasi illimitée, une robustesse aux environnements les plus éprouvants et une très grande fiabilité. Cette nouvelle architecture permet à SkyNaute™ d’afficher des caractéristiques de masse et volume fortement réduites", souligne la filiale du groupe Safran.

Dispo même en cas de brouillage de signaux

Combinant haute intégrité et précision, la centrale de navigation SkyNaute garantit un niveau de performance élevé, même en cas d’absence ou de brouillage des signaux GNSS**. Elle permettra ainsi aux équipages du H160M Guépard de mener à bien l’ensemble de leurs missions sur les théâtres

d’opérations les plus exigeants.