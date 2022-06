Eurosatory 2022 : InPixal place sa dernière boule chez UMS Skeldar

Livraisons prévues d'ici la fin de l'année

C’est une des conséquences de la victoire d’ECA et de Naval Group aux Pays-Bas et en Belgique pour des systèmes de guerre des mines. Le fabricant rennais de boules optroniques InPixal gagne l’équipement des drones à voilures tournantes fournis par le Suisse UMS Skeldar, en plaçant sa boule Edna 260M. C’est la plus grosse boule actuel du fabricant : 260 mm de diamètre, 7 kg de masse, et l’emport d’une voie visible et infrarouge, plus la télémétrie laser. Les livraisons sont prévues d'ici la fin de l'année.

InPixal dans la boule optronique depuis 2015

La tourelle était déjà conçue et envisageait notamment des drones à voilure tournante, mais c’est une très belle victoire pour la PME française, qui a déjà placé des boules sur des drones, hélicoptères, autogyres et ULM. Historiquement, Inpixal a été créé en 2008 par des ingénieurs pour commercialiser des systèmes de traitement d’images, et y a ajouté, depuis 2015, les boules optroniques. Celles-ci bénéficient du traitement d’image de la société.

Anti-drones et intelligence artificielle

Troisième ligne de produits, la lutte antidrones… par le traitement d’image ! L’application détecte et localise, et sur une portée plus réduite, identifie.

Symbad est la solution proposée sur trépied, avec une tourelle une valise et une batterie. Cette solution compacte est déployable très rapidement.

Elle a déjà été vendue depuis quelques années à l’exportation. La société propose aussi désormais des solutions d’intelligence artificielle pour la classification en temps réel des navires. Avec le temps, la précision s’affine avec désormais un affichage de classe de navires.