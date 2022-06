Eurosatory 2022 : A l'aune des retex de l'Ukraine et du Sahel

La guerre en Ukraine (re-)soulève une batterie d'interrogations dans l'Armée de Terre (dans une moindre mesure, dans l'Armée de l'Air et de l'Espace et les forces spéciales) et la nécessité d'un coup de collier budgétaire supplémentaire pour acquérir au plus tôt les moyens nécessaires à la haute intensité.

La guerre en Ukraine a rappelé les fondamentaux Les forces morales, le matériel, en volume et en qualité, le renseignement... et ne pas sous-estimer l’adversaire. En quelques semaines, la guerre en Ukraine a rappelé les fondamentaux de la guerre, depuis qu’elle existe. Les Russes sont les premiers à en avoir pâti,