Europe spatiale : le Sénat en veut plus

Le président et les rapporteurs de la Commission des affaires européennes du Sénat "saluent l’effort budgétaire considérable que les 22 Etats membres de l’Agence spatiale européenne (ESA)" ont décidé lors de la dernière conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne (ESA), "manifestant ainsi leur pleine conscience des enjeux spatiaux pour l’Europe". "En effet, supérieurs à ceux initialement envisagés, ces crédits permettront de poursuivre et d’initier des programmes spatiaux ambitieux, propres à fédérer les citoyens européens, que ce soit dans les domaines de l’exploration spatiale, de la sécurité, de l’accès à l’espace ou des applications". Et le président de la Commission des affaires européennes du Sénat, Jean Bizet, de se réjouir de l’engagement renouvelé de la France et de l’Allemagne qui demeurent, avec près de 6 milliards d’euros, les deux principaux contributeurs de l’Agence spatiale européenne (ESA)".

Le maintien par l’Europe de sa position de premier plan dans le domaine spatial est crucial pour aborder les grands enjeux d’aujourd’hui et de demain, estiment les trois sénateurs. « C’est, dans le domaine militaire comme dans le domaine économique, une condition de l’autonomie stratégique de l’Europe », indique le sénateur André Gattolin, rapporteur. De son côté, Jean-François Rapin ajoute : « Déjà à l’origine de deux des plus grandes réussites spatiales des deux dernières décennies, Galileo et Copernicus, l’Europe se donne ainsi les moyens de concrétiser son ambition spatiale ». Néanmoins, "si les Etats membres de l’ESA ont posé ce jeudi 28 novembre un premier jalon, cet élan doit être complété. Et les sénateurs de rappeler que dans sa résolution européenne du 9 août dernier, le Sénat :