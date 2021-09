Eurofighter Typhoon, deux jours pour décider des évolutions

Deux jours consacrés au Typhoon...

Les 27 et 28 septembre, la réunion ministérielle des secrétaires d'État à la Défense du programme Eurofighter Typhoon s'est tenue en personne à Las Palmas de Gran Canaria, au cours de laquelle ont été évalués les progrès du programme et ou ont été convenues les orientations futures. La réunion était présidée par la secrétaire d'État espagnole à la Défense, Esperanza Casteleiro, et ses homologues d'Allemagne, du Royaume-Uni et d'Italie y ont assisté.

... Et à ses futures évolutions

En outre, des représentants des principales industries des nations participant au programme, ainsi que les PDG d'Eurofighter et d'Eurojet, étaient présents. Au cours de ces deux jours, les différents projets en cours qui permettront la prochaine intégration de capacités importantes dans la flotte de l'Eurofighter ont été passés en revue, et une route commune a été décidée pour le paquet de capacités P4E, qui permettra l'exploitation de radars avancés, de balayage électronique, ainsi que le développement du concept de "Long Term Evolution", qui sera la base de l'évolution de la plate-forme vers une nouvelle génération d'avions, en maintenant l'Eurofighter comme un système d'armes pertinent et une référence technologique, capable d'être intégré dans le futur concept FCAS.

Le slogan choisi pour la réunion ministérielle, "Ubi Concordia, ibi victoria" (Unis pour le succès), résume la nécessité de parvenir à des accords solides qui permettent le développement de cet ambitieux projet dont Air & Cosmos vous reparlera dans la version papier.