Etihad Airways intègre le Turbulence Aware Programme de IATA

La compagnie Etihad Airways vient d'annoncer qu'elle rejoignait le programme Turbulence Aware, mis en place par l'IATA (Association Internationale de Transport Aérien) pour mieux gérer les risques liés aux turbulences atmosphériques. Le phénomène des turbulences devient de plus en plus récurrent sur les liaisons aériennes internationales, surtout avec l'effet amplificateur du réchauffement climatique. Récemment des cas de phases de turbulences sévères sur certains vols redonnent de l'importance au fait des trouver des moyens de mieux les gérer. Le 21 mai 2024, un vol Singapore Airlines qui opérait une liaison Londres-Singapour avec 211 passagers et 18 membres d'équipage a connu une phase de turbulences sévères au-dessus de la Birmanie. Un passager est décédé d'une crise cardiaque et 144 passagers et PNC ont été blessés.

Une plateforme anonyme

Turbulence Aware collecte des données anonymisées sur les turbulences des vols des compagnies aériennes participantes. Ces rapports précis et en temps réel aident les pilotes et les régulateurs de vol à minimiser les effets des turbulences et à définir les trajectoires de vol les plus fluides et les plus efficaces. Etihad déploiera la plateforme sur l'ensemble de sa flotte de près de 100 appareils Airbus et Boeing, qui partageront automatiquement les rapports avec le programme de l'IATA. Ce programme, qui s'étend à l'ensemble du secteur, bénéficiera du vaste réseau en pleine expansion d'Etihad, qui offrira une couverture plus étendue des données de vol, tant dans la région que sur les cinq continents où Etihad opère. La qualité des données continue de s'améliorer à mesure que de nouvelles compagnies aériennes rejoignent le programme.

Les objectifs du programme Turbulence Aware

Le programme Turbulence Aware vise plusieurs objectifs : protéger les passagers et l'équipage des blessures et les avions des dommages, collecter des informations précises permettant aux pilotes et aux régulateurs de vol de choisir les trajectoires de vol optimales, réduire les coûts de carburant par l'utilisation d'altitudes de vol optimales, permettre une amélioration continue des opérations aériennes, utiliser les données archivées pour réaliser une évaluation stratégique des processus et des procédures, préserver et améliorer la réputation des compagnies membres (des vols fluides ont un impact positif sur l'expérience des passagers et la perception de la marque).

Concrètement, le programme Turbulence Aware fonctionne via une plateforme d'échanges de données. ll permet d'avoir accès à des rapports de turbulence cartographiés en temps réel qui éclairent les décisions opérationnelles des pilotes. La plateforme intègre aussi des outils de planification de vol ou de météorologie en vol, internes ou tiers, pour accélérer la prise de décision.

Etihad Airways est la dix-septième compagnie aérienne à intégrer le programme Turbulence Aware. Les autres compagnies collaborant au programme sont : Aer Lingus, Air France, Aegean, ANA, China Airlines, Delta, EasyJet, Jin Air, Korean Air, Lufthansa, Qatar Airways, Saudia, Southwest, SWISS, United Airlines et WestJet.