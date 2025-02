Etihad Airways en très grande forme

La compagnie aboudabienne Etihad Airways a annoncé des résultats financiers 2024 très solides. Le transporteur a enregistré une troisième année bénéficiaire avec un bénéfice net après impôts qui a triplé par rapport à 2023, à près de 1,8 milliards de dirhams des Emirats (soit 476 millions de dollars). Le chiffre d’affaires total de la compagnie a augmenté de 25% par rapport à 2023, à 25,3 milliards de dirhams (6,9 milliards de dollars), dont 4,2 milliards de dirhams (1,1 milliard de dollars) pour l’activité cargo seule, en croissance de 24% par rapport à l’année précédente.

12 nouveaux avions arrivés en flotte

Etihad Airways a transporté en 2024 un total de 18,5 millions de passagers, soit une croissance de trafic de 32% par rapport à l’année précédente. Cette croissance a été supportée par des capacités en sièges qui ont augmenté de 28% et un coefficient de remplissage moyen qui a gagné un point par rapport à 2023, à 87%. En 2024, la compagnie a étendu son niveau d’opérations de 1 700 vols hebdomadaires, et a augmenté ses fréquences sur 25 routes sur les deux dernières années. Elle a aussi lancé 20 nouvelles destinations, pour atteindre un total de 80 destinations à la date du mois de décembre 2024. Côté flotte, Etihad Airways a pris livraison de 12 nouveaux avions, avec l’introduction de six A320neo et la réintroduction d’un cinquième Airbus A380. A la fin du mois de décembre 2024, la compagnie opère une flotte total de 97 avions.