Etienne Galan prend les commandes du groupe Roxel

DGA puis Liebherr Aerospace

A compter du 1er septembre, Etienne Galan prendra les commandes du groupe Roxel, filiale conjointe de Safran et de MBDA. Succédant à Jacques Desclaux, cet ingénieur X/ISAE-SupAéro a intégré la Direction générale de l'armement dans les secteurs de la maintenance aéronautique et de la stratégie industrielle avant de rejoindre, en 1996, Liebherr Aerospace en tant que Directeur Qualité puis Directeur Industriel. En 2000, Etienne Galan rejoint Snecma, désormais, Safran Aircraft Engines, où il participe à la mise en place des nouveaux systèmes d'information, puis il prend la responsabilité de l'Unité Intégrée de Production Forge.

Des pièces tournantes aux achats chez Safran

En 2006, il devient adjoint du Directeur Industriel, chargé de la stratégie et du progrès continu, avant d'être nommé Directeur du centre d’excellence industrielle " Pièces Tournantes " en 2008. Etienne Galan est nommé Directeur Qualité fin 2011 et Directeur des Achats de Snecma en 2013. Deux ans plus tard, il est nommé Directeur Qualité et Amélioration Continue de Safran, où il orchestre l'initiative One Safran qui vise à diffuser la culture de la performance au sein du Groupe. Etienne Galan est aussi membre du Conseil d'Administration de Performance Review Institute depuis 2012 et Président de ce Conseil depuis 2018. Il est également membre du Conseil d'administration de Martin Baker France, co-entreprise entre Safran et Martin Baker.