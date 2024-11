Ethiopian pousse ses Airbus A350-1000 à 395 sièges

395 passagers en deux classes pour les A350-1000 d'Ethiopian

Ethiopian Airlines vient de réceptionner son premier Airbus A350-1000 d'une commande ferme de quatre exemplaires. La compagnie aérienne est aussi cliente du "petit frère", l'A350-900. Ethiopian a fait le choix d'un aménagement pour 395 passagers répartis en deux classes : Affaires et Economie. C'est le second opérateur a avoir fait ce choix, pour l'instant, avec Qatar Airways qui a décidé d'une densité moindre puisque les A350-1000 de Qatar Airways prennent 327 passagers.

La plus forte densité chez Air Caraïbes et French Bee

395 passagers c'est l'une des plus fortes densités cabine passagers du marché mais pas la plus forte puisque chez Air Caraïbes le nombre de sièges est de 429 sièges répartis en trois classes et French Bee pousse encore plus loin avec un total de 480 sièges répartis en deux classes (Premium Economie et Economie). Les marchés desservis et visés ne sont pas les mêmes dans leurs volumes.

La plus faible densité chez Japan Airlines

La plus faible densité est chez Japan Airlines avec 239 sièges mais répartis en quatre classes (Première, Affaires, Premium Eco, Economie). Chez les autres opérateurs qui ont fait le choix d'un aménagement cabine en trois classes, la capacité va de 331 sièges chez British Airways à 371 pour Etihad Airways en passant par Cathay Pacific Airways (334) et Virgin Atlantic Airways (335). A l'exception de Qatar Airways et d'Ethiopian, tous les autres proposent une Premium Eco. Japan Airlines est pour l'instant la seule à proposer une Première classe.