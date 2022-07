Ethiopian Airlines passe à l'Airbus A350-1000

Quatre Airbus A350-1000 pour Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines comptera à terme quatre Airbus A350-1000 en flotte. La compagnie aérienne a en effet décidé de transformer quatre des six Airbus A350-900 qui lui restait à réceptionner pour la plus grande version de la famille qui comptera donc un douzième client. En attendant que d'autres se déclarent. Ethiopian Airlines avait commandé 22 A350-900 et seize exemplaires lui ont été livrés. Le transporteur devient par la même occasion le premier client de l'A350-1000 sur le continent africain.

168 ventes pour l'A350-1000

L'Airbus A350-1000 compte désormais 168 ventes fermes avec 64 exemplaires livrés. Les plus gros clients sont Qatar Airways (38 dont 19 livrés), Etihad Airways (20 dont 5 livrés), Cathay Pacific Airways et British Airways (18 chacune dont respectivement 15 et 12 livrés). Suit Iran Air dont les 16 A350-1000 sont toujours inscrits au carnet de commandes d'Airbus. Japan Airlines n'a pas encore réceptionné un seul de ses 13 A350-1000.

Boeing 777-8F pour le fret

Sur le segment du cargo, Ethiopian Airlines a fait le choix du Boeing 777-8F avec un protocole d'accord portant sur cinq exemplaires.