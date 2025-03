Ethiopian Airlines et Etihad Airways concluent un partenariat stratégique

Le 19 mars, les deux compagnies Ethiopian Airlines et Etihad Airways ont posé les bases d'un partenariat stratégique, qui va permettre à leurs passagers d'accéder à un plus grand nombre de connexions. Ethiopian Airlines débutera des vols entre Addis Abbeba et Abu Dhabi le 15 juillet, tandis qu'Etihad Airways ouvrira un vol quotidien entre Abu Dhabi et Addis-Abeba à partir du 1er octobre.

Connecter Afrique, Moyen-Orient et Asie

Cette liaison sera bientôt effectuée dans le cadre d'une co-entreprise (joint-venture). Sous réserves d'approbation réglementaire, la co-entreprise pourrait permettre de développer des liaisons entre l'Ethiopie et les Emirats et développer les correspondances entre les deux réseaux pour joindre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. La co-entreprise souligne un engagement commun à offrir des options de voyage élargies et un voyage plus fluide pour les passagers voyageant entre les principales destinations africaines du réseau d'Ethiopian, telles que Dar-es-Salaam, en Tanzanie ; Kampala, en Ouganda ; Kinshasa, en République Démocratique du Congo et Lusaka, en Zambie - et des villes clés des Émirats arabes unis et d'Asie, y compris les destinations Etihad au Pakistan et en Asie du Sud-Est, telles que Colombo, au Sri Lanka, et Islamabad, au Pakistan, et de nouvelles routes à venir, notamment Phnom Penh, au Cambodge et Krabi, en Thaïlande. Ethiopian Airlines exploitera cette nouvelle ligne grâce à sa flotte moderne, composée notamment de Boeing 777 et d'Airbus A350-1000, offrant ainsi aux passagers une expérience de voyage confortable. Ethiopian Airlines offre une large connectivité depuis l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba, desservant de nombreuses destinations nationales et internationales avec des options de correspondance fluides.