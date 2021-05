Etats-Unis : Percée majeure sur l'hypersonique ?

Université de Floride

Financée par l’Air Force Office of Scientific Research (AFOSR), l’Université de Floride (UCF) vient de tester avec succès un mode de propulsion, basé sur le principe de détonation. Bien que les premières ébauches sur ce système de propulsion remontent à plus de soixante ans et que de nombreux articles avaient spéculé son intégration sur le projet Aurora. L’exploit de l’UCF ouvre désormais un nouveau chantier technologique qui vient s'ajouter à ceux retenus jusqu'à présent pour développer et intégrer la propulsion hypersonique sur des vecteurs aériens et spatiaux.

Moteur à détonation

Pour la propulsion hypersonique, plusieurs solutions existent, d’une part la déflagration qui consiste à brûler du carburant à haute température et ce, couplé à de l’oxygène. C’est un procédé lent utilisé sur les moteurs cryogéniques depuis le V2 mais désormais fiable pour obtenir un « mouvement ». Le stato et super stato-réacteur inventés par les ingénieurs français Lorin et Leduc, et retenu notamment pour le projet de planeur hypersonique à Mach 8 australo-américain HIFiRE, qui a effectué son premier vol en 2017. Et d’autre part la détonation, procédé rapide, chaotique et souvent destructeur, ne nécessitant pas d’oxygène. Lors de l’explosion, d’énormes quantités d’énergie sont délivrées vers l’extérieur, permettant ainsi d’atteindre des vitesses hypersoniques. Ce type de détonation est désormais permise par l’OWDE (Oblique Wave Detonation Engine). Lors des essais, un moteur de ce type (High-Enthalpy Hypersonic Reacting Facility) a réussi une propulsion d’une durée de trois secondes, s’éteignant par manque de carburant. Ce fut ainsi la première fois (du moins dans le secteur civil) qu’une détonation était parfaitement stabilisée et durait plus de quelques micro-secondes. Cette percée expérimentale permet d'envisager une voie possible pour développer et intégrer une technologie de détonation à très grande vitesse permettant une propulsion hypersonique durable et contrôlée.

Plus-value de l'OWDE

L’OWDE afficherait des performances supérieures à tous les autres systèmes de propulsions, y compris face au super statoréacteur. Ainsi maîtrisé, ce système permettrait de faire évoluer des vecteurs aériens à des vitesses comprises entre Mach 6 et 17 et ce sans sortir de l'atmosphère. Si le rapport de l’UCF insiste largement sur les technologies et possibilités civiles associées (Paris/New-York en 30m, vols spatiaux…), ces travaux intéressent très fortement le Pentagone qui en finance par ailleurs une partie dans le but de réaliser un nouveau type de missile de croisière mais aussi de plateforme de reconnaissance. En effet, face à cette vitesse exceptionnelle de Mach 17, aucun radar ni missile n'est pour l'instant en mesure d’intercepter un tel objet. Pour un usage conventionnel ce vecteur constitue en outre une arme extrêmement létale grâce à son énergie cinétique, et ne nécessite donc plus d'emporter une charge explosive. Mais l'échauffement et les contraintes exercées sur les structures de l'aéronef impliquent d'autres défis technologiques au moins aussi complexes à relever. A Mach 10 la température atteinte sur le bord d'attaque des ailerons d'un tel vecteur serait de 6000°C, soit celle de la surface du Soleil ....

