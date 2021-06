Etats-Unis: Nouvelle acquisition de E-11A BACN

E-11A

Le 1 juin 2021, Learjet Inc s’est vu attribuer un contrat de 464, 8 millions de dollars pour la livraison de 6 nouveaux E-11A BACN (Battlefield Airborne Communication Node) au profit de l’US Air Force. Ce contrat couvrira une période de cinq ans et viendra compléter les trois E-11A et les quatre Global Hawk EQ-4B équipés de la charge BACN. Ces trois plateformes ont été sélectionnées par leur autonomie hors du commun.

BACN

Le Battlefield Airbone Communication Node agit comme un système de relais et de passerelle entre les différents systèmes de liaisons tactiques et ce, grâce à son processeur AEP ((Airborne Executive Processor). Il permet de transmettre un flux d’informations en temps réel à travers le champ de bataille avec une capacité de convertir et de sécuriser les données sans les modifier ou les altérer. Fonctionnant en haute-altitude, il permet l’échange d’informations dans les endroits les plus escarpés de la planète, fonctionnant ainsi comme un « ange-gardien » au profit des unités aux sols.

Opérations Spéciales

Affectés à l’Air Combat Command, les E-11A sont répartis au sein du 430th Expeditionary Electronic Combat Squadron tandis que les EQ-4B sont eux mis en œuvre au 99th Expeditionary Reconnaissance Squadron. Ces unités qui agissent dans le secret ont joué un important rôle lors de la guerre en Afghanistan, soutenant ainsi aux plus près les unités déployées, et notamment les forces spéciales.