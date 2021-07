Etats-Unis/Japon: Déploiement de F-35B sur l'île de Kyushu

Front chinois

Le ministre japonais de la défense a confirmé que les Etats-Unis positionneront leur F-35B Lightning sur la base de Nyutabaru à Kyushu. Celle-ci accueille actuellement des escadrons d’entraînement et de combat composés de F-15J/DJ Eagle. Il s’agit de la base la plus au sud de l'archipel japonais. Et par conséquent la plus proche de la Mer de Chine orientale.

Déploiement à partir de 2025

Les six appareils seront déployés à partir de 2025. Leur positionnement sur la base de Nyutabaru permettrait, en cas de déploiement, d’être rejoints par les porte-hélicoptères de classe Izumo, qui sont déployés eux sur les bases de Kure et Yokosuka, et également dotés des F-35B à décollage et atterrissage vertical.

Remise à niveau

Les japonais ont entamé d'importants travaux sur le destroyer porte-hélicoptères Izumo et son sister ship Kaga, longs de 248 m et dotés de 5 spots. Ces travaux portent notamment sur le resurfaçage et le remodelage du pont d’envol, les modifications des espaces en soûte ... pour qu’ils soient interopérables avec le F-35B à partir de 2024. Tokyo et Washington craignent à partir de 2025 une offensive globale de Pékin dans la zone Asie-Pacifique qui pourrait s'étendre jusque dans le Pacifique sud. La situation géostratégique est l'un des points qu'Emmanuel Macron souhaiterait aborder avec plusieurs représentants politiques lors de sa visite en Polynésie ces jours-ci.