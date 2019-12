Et un 17e client pour l'Airbus A321XLR

L'Airbus A321XLR vient d'accrocher son 17e client et il s'agit d'une deuxième compagnie aérienne chilienne. Sky, qui veut occuper le segment de l'ultra low cost, s'est en effet engagée sur 10 exemplaires de l'Airbus A321XLR. Avec ses performances en distance franchissable, l'appareil permettra à Sky de relier Santiago du Chili à Miami. JetSMART, autre compagnie aérienne chilienne, doit aussi réceptionner 12 Airbus A321XLR issus de la commande globale passée par IndiGo Partners. L'A321 XLR compte 17 clients officiellement identifiés mais un peu plus en nombre d'opérateurs puisque Wizz Air et Frontier Airlines recevront aussi leur lot d'appareils tandis que les exemplaires commandés par le groupe IAG sont destinés à Iberia et Aer Lingus.