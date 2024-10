Et le L-39 devint Skyfox

Skyfox

Skyfox. C'est le nouveau nom de l'avion d'entraînement L-39 d'Aero Vodochody, qui pour l'occasion a vu son empennage être revêtu d'une livrée apprpriée. Ce nom s'inspire de la longue tradition des avions tchécoslovaques à succès tels que le L-29 Dolphin et le L-39 Albatros, tout en reflétant les caractéristiques uniques du nouvel avion d'entraînement. L'avionneur tchèque Aero Vodochody produit le L-39 Skyfox en série et célèbre cette année son 105e anniversaire. Au cours de cette période, des dizaines d'appareils sont sortis de ses ateliers, assurant un large éventail de tâches et d'activités, de l'entraînement à la reconnaissance en passant par le combat. En particulier, les légendaires avions d'entraînement Aero L-29 Dolphin et L-39 Albatros sont non seulement entrés dans l'histoire de l'aviation comme étant parmi les avions d'entraînement les plus utilisés au monde, mais leurs noms mêmes, Dolphin et Albatros, sont également devenus des icônes.

Fomer les pilotes aux missions de combat léger et de reconnaissance

"Le nom L-39 Skyfox reflète parfaitement l'essence de l'avion d'entraînement d'Aero. Le « renard tchèque » se distingue par son efficacité, sa capacité multirôle supérieure et son aptitude à s'adapter à différentes conditions de vol », déclare Viktor Sotona, président-directeur général d'Aero. Le L-39 Skyfox est une nouvelle plate-forme moderne et multifonctionnelle, capable de couvrir de multiples fonctions, de la formation des pilotes aux missions de combat léger et de reconnaissance. Il reprend le concept aérodynamique réussi de son prédécesseur, le L-39 Albatros.



Programme OTAN Flight Training Europe

L'avion L-39 Skyfox sera utilisé en République tchèque par LOM PRAHA et son centre de formation au pilotage de Pardubice pour la formation des pilotes de l'armée tchèque. La formation pratique des pilotes est déjà en cours dans les installations d'Aero. "Nous livrerons deux L-39 Skyfox à la fin de cette année et nous sommes prêts à livrer les deux autres au milieu de l'année prochaine. Selon le contrat, LOM PRAHA a la possibilité d'acheter quatre avions supplémentaires, ce qui fournirait une capacité suffisante pour la formation des pilotes, non seulement pour l'armée de l'air tchèque, mais aussi pour le programme OTAN Flight Training Europe « , ajoute Viktor Sotona.



400 sous-traitants tchèques

La production en série de l'avion d'entraînement L-39 Skyfox a débuté en mai 2023. Actuellement, environ 600 sous-traitants sont impliqués dans le processus de production, dont 400 en République tchèque. Au début de cette année, Aero a atteint le rythme de production requis d'un avion par mois. Le Vietnam est devenu le premier client du L-39 Skyfox. Six avions d'Aero ont été soumis à l'acceptation finale par l'armée de l'air vietnamienne cette année, y compris l'assemblage complet, la vérification des fonctions et un survol par un pilote de l'usine. En 2024, Aero a reçu l'autorisation officielle de développer, fabriquer, entretenir et réparer des avions hongrois, dont le L-39 Skyfox, qu'elle livrera à l'armée de l'air hongroise. En outre, un mémorandum a été signé entre Aero et la société suédoise Saab pour explorer la possibilité d'adapter le L-39 Skyfox aux besoins de l'armée de l'air hongroise.