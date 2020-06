Estonie : des drones pour surveiller les frontières

Soutenir les forces de police.

L'Estonie a mené une expérimentation visant à déployer des drones de la 2ème brigade d'infanterie des forces de défense en soutien à la police et aux gardes-côtes. L'ambition était ainsi de mener une mission de surveillance de la frontière sud et d'appuyer les forces intérieures en leur fournissant des images aériennes, collectées à partir du drone Stream C, développé par la société estonienne Threod Systems.

Partage d'informations.

Dans le cadre de cette expérimentation, l'ambition première était de pouvoir partager de l'information entre trois forces et ainsi pouvoir établir des modes opératoires à partir de ces données. L'armée estonienne agissait en soutien de la police et des garde-côtes, en tant que fournisseur de renseignement. « Nous employons le drone de Threod pour des vols d'observation et cela n'est pas vraiment différent de ce que nous faisons habituellement avec un avion ou un hélicoptère. La seule différence finalement est que le pilote reste au sol », détaille le Major Robert Kase de la 2ème brigade d'infanterie.

C2.

Un C2 a été installé à proximité, dans la ville de Lusti, d'où étaient également déployés les drones. Ce centre de communications permettait ainsi aux différentes forces en présence d'analyser les images transmises par les drones. Avec une endurance de 8 heures et une portée de 100 km, le drone Stream C a pu survoler une grande partie de la frontière estonienne. Le déploiement de ce système a permis à la police et aux gardes-côtes de poursuivre leur mission tout en restant à distance, limitant ainsi les contacts et renforçant la sécurité des forces alors que l'Estonie cherchait à limiter la propagation du coronavirus.