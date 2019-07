ESTACA : bientôt un 3e campus à Bordeaux

L’ESTACA a profité de la caisse de résonance du Salon du Bourget pour annoncer l’ouverture d’un troisième campus à Bordeaux à l’horizon 2021. Cette école d’ingénieurs spécialisée dans le domaine des transports et de la mobilité entend ainsi faire face à une hausse continue du nombre d’étudiants (+10% par an pour l’ESTACA) et de la demande des recruteurs de l’industrie. « La France devrait recenser 2,75 millions d’étudiants en 2022, soit 126.000 de plus qu’aujourd’hui, selon les projections du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Afin de répondre et d’anticiper l’augmentation croissante du nombre de postulants, l’ESTACA fait le choix d’augmenter ses capacités d’accueil à court et moyen terme », indique l’école.

Le nouveau campus bordelais devrait accueillir 700 élèves ingénieurs supplémentaires, pour une école qui en compte déjà 2.160 (actuellement répartis sur les campus de Laval et de Saint-Quentin-en-Yvelines). « Le nouveau campus de Bordeaux permettra de développer de nouveaux cursus de formation ad hoc, en partenariat avec les acteurs locaux du secteur des transports qui ont besoin de renouveler leurs profils et leurs compétences en permanence », a souligné Ludovic Busson, Président de l’ESTACA.

Avec 140.000 emplois industriels, 1.900 établissements, 11% des salariés employés par les industriels adhérents du Gifas et 1/3 des effectifs aéronautiques français, la région Nouvelle-Aquitaine constitue le troisième vivier d’emploi français dans ce secteur.