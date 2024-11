Essais concluants du moteur-fusée de Sirius Space Services

Objectif 2026

Fondée en avril 2020, implantée à Colombes (dans les Hauts-de-Seine) et soutenue depuis mars dernier par l’Etat dans le cadre du dispositif France 2030, la startup francilienne Sirius Space Services développe une gamme de trois lanceurs légers réutilisables : Sirius 1, Sirius 13 et 1 Sirius 5.

Leurs capacités vont de 175 à 1 100 kg de charge utile déployés sur orbite héliosynchrone (à 600 km).

À noter que le premier étage de Sirius 13 est constitué par trois étages similaires à celui du Sirius 1, et que le premier étage de Sirius 15 est constitué par cinq mêmes étages.

Le premier vol est de Sirius 1 est prévu 2026, tandis que ceux de Sirius 13 et de Sirius 15 devraient intervenir en 2027 et en 2028.

Les sites de lancement à l’heure actuelle envisagés par Sirius Space Services sont le Centre spatial guyanais et le centre spatial d’Arnhem, dans le Territoire du Nord de l’Australie.

Deux essais à pleine puissance

La startup, qui exposait le mois dernier une imposante maquette de Sirius 13 sur le stand du Cnes au 75e Congrès internationale d’astronautique (IAC) à Milan, a présenté à cette occasion (et en présence de Philippe Baptiste, le président du Cnes) le bilan de la campagne d’essais de la dernière itération de la chambre de combustion du moteur-fusée Star-1, développé pour tous les étages et toutes les versions de ses lanceurs.

Star-1 est alimenté au mélange méthane et oxygène liquides, et produit une poussée de 55 kiloNewtons.

Débutée cet été, sur les installations du DLR, le Centre aérospatial allemand, à Lampoldshausen, la campagne s'est achevée le 8 octobre.

Elle a permis de réaliser deux essais du moteur-fusée à pleine puissance, d’une durée de 60 secondes chacun.

La vidéo « Feel the Roar of Star-1 » (Ressentez le rugissement de Star-1) est disponible sur https://youtu.be/WiHYsKF-V5o?si=qt4-g9LMYejY4eKl (1 minute et 15 secondes).

Autosuffisance technologique

Les résultats de ces nouveaux essais de Star 1 sont jugés « très prometteurs » par Sirius Space Services, qui indique dans son communiqué de presse avoir ainsi franchi plusieurs « étapes clés » dans le développement de son moteur, notamment « une efficacité confirmée de la chambre de combustion refroidie au méthane tout au long des essais » ; « une fabrication interne de la chambre de combustion, démontrant la maîtrise des technologies de fabrication additive par Sirius » ; et « la préparation en cours pour le premier essai complet du moteur Star-1, prévu pour le deuxième trimestre 2025 ».

Antoine Fourcasde, jeune président et co-fondateur de Sirius Space Services, a pour sa part déclaré : « L'internalisation du procédé de fabrication additive métallique représente un avantage concurrentiel majeur pour Sirius dans le secteur spatial. La chambre de combustion a été entièrement fabriquée en interne grâce à ce procédé, illustrant l'autosuffisance technologique de Sirius. »