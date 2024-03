De nouveaux lauréats France 2030 spatiaux dévoilés à Kourou

Sur les pas du grand Charles

Le président de la République Emmanuel Macron est arrivé le 25 mars en Guyane.

Ce voyage intervient soixante ans après celui du général de Gaulle qui, lors d’un discours prononcé le 21 mars 1964 à Cayenne, avait annoncé : « Nous avons à réaliser, vous sur place et la France avec vous, une grande œuvre française en Guyane, et une grande œuvre dont on s'aperçoive dans toutes les régions du monde où se trouve le département ».

La décision de créer le Centre spatial guyanais fut prise le 14 avril suivant en conseil restreint, et le CSG est devenu opérationnel quatre ans plus tard, le 9 avril 1968, à l’occasion du lancement d’une fusée-sonde Véronique.

L’espace au cœur du dispositif France 2030

Profitant de sa visite du port spatial de l’Europe le 26 mars, le président de la République a dévoilé onze projets lauréats de trois appels d’offres lancés dans le cadre de France 2030.

Prévoyant 54 Md€ d’investissements publics sur cinq ans, cet ambitieux plan du Gouvernement mis en place en 2021 vise à aider les entreprises à être davantage compétitives dans le monde, dans différents secteurs clés.

« Au sein de ce dispositif, le spatial a été identifié comme un axe stratégique », nous rappelait en décembre dernier Ane Aanesland, cofondatrice et présidente de la startup ThrustMe, mais également ambassadrice France 2030.

Et les lanceurs doivent notamment permettre, selon le communiqué de presse de l’Elysée, de « répondre aux besoins publics d’un accès à l’espace flexible, robuste et disponible pour les petits satellites. »

Pour mémoire, les dispositifs France 2030 sont opérés par la BPI et le CNES, et pilotés par la Direction générale des Entreprises (DGE), Direction de la Recherche et de l’Innovation (DGRI) et Direction générale de l’Armement (DGA), en lien avec le Secrétariat général pour l’investissement.

Coup de pouce pour quatre micro et mini-lanceurs

Quatre jeunes projets sont lauréats de l’appel d’offres compétitif lancé en juillet 2023 pour la démonstration d’un service de micro/mini-lanceurs.

Pour l’envoi sur orbite basse de charges utiles de 50 kg, il s’agit des jeunes pousses HyPrSpace (projet Orbital Baguette One) et Latitude (Zéphyr), à Bordeaux et Reims.

Pour l’envoi sur orbite héliosynchrone de charges utiles de 800 kg et plus, il s’agit des jeunes pousses franciliennes Sirius Space Services (Sirius 13) et MaiaSpace (Maia), filiale d’ArianeGroup.

Sept autres lauréats

D’autres projets stratégiques, portant l’engagement de France 2030 sur le spatial à hauteur de 500 M€, ont été présentés :

- appel à projets « Développement de mini et micro lanceurs » : trois nouveaux projets lauréats qui visent à accélérer l’innovation, améliorer les performances des technologies critiques et renforcer le positionnement de l’industrie spatiale française sur le marché commercial ;

- appel à projets « Constellations » : trois nouveaux projets pour soutenir le développement et l’industrialisation de nouveaux composants, systèmes et sous-systèmes de constellations de satellites et leurs technologies habilitantes ;

- appel à projets « Services en orbite » : un nouveau projet vise la conception, l’assemblage et le lancement d’une mission de maintien à poste d’un satellite opérationnel.