Essai de vol stationnaire réussi pour le Cavorite de Horizon Aircraft

Un concept d'ADAVe avec motorisation hybride en attendant le tout électrique

Horizon Aircraft a annoncé le 4 janvier 2023 qu'elle a terminé avec succès les premiers essais en vol stationnaire de son prototype à l'échelle " Cavorite X5 ". Ce dernier est un ADAVe à motorisation hybride, destiné au transport de quatre passagers et un pilote à 450 km/h (soit 240 kts) de vitesse de croisière maximale, sur une distance maximale de 500 km (soit 270 nautiques). Avec une envergure de 15,3 m pour une longueur de 11,6 m, l'appareil aura une masse maximale de 1,6 t pour une charge utile d'environ 360 kg. La configuration hybride repose sur l'emploi d'un moteur à combustion interne avec hélice propulsive à l'arrière de la cabine et de 20 soufflantes mues par énergie électrique, réparties sur toute l'envergure de la voilure et le plan canard à l'avant de l'appareil, qui ne servent qu'aux phases de décollage et d'atterrissage. Horizon Aircraft envisagera le tout électrique "lorsque les infrastructures opérationnelles et la technologie des batteries le permettront".

En vol stationnaire

La maquette à l'échelle du Cavorite s'est bien comportée au cours de son vol d'essai en stationnaire. " Cet aéronef est extrêmement stable, capable d'effectuer un vol stationnaire complet à seulement 65 % de sa puissance, et a volé avec 20 % de ses soufflantes volontairement désactivés afin de tester la redondance du système. Il s'agit d'un aéronef de grande taille, avec une envergure de 22 pieds, une longueur de plus de 15 pieds et une vitesse supérieure à 175 mph. Il continue à fournir des données précieuses qui améliorent constamment notre conception en grandeur réelle", a commenté Brandon Robinson, PDG d'Horizon Aircraft.

Un aéronef au vol voulu majoritairement avion

Horizon Aircraft a développé un concept d'aéronef volant sur 98% de sa mission dans une configuration à très faible traînée, comme un avion traditionnel. "Le fait de voler la majeure partie de la mission comme un avion normal est plus sûr, plus efficace et plus facile à certifier que les nouveaux concepts eVTOL radicaux. L'avion grandeur nature sera également alimenté par un système électrique hybride qui pourra recharger les batteries en vol tout en assurant une redondance supplémentaire du système", poursuit le constructeur.