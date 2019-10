Eric Segura, nommé directeur des Achats d'ATR

Eric Segura est le nouveau directeur Achats et Approvisionnement d'ATR. Succédant à David Brigante, nommé directeur des Programmes et Services, cet ingénieur diplômé de Sup'Aéro apporte avec lui une expérience de 30 ans passés chez Airbus à des postes stratégiques très divers dans l'ingénierie, les achats et l'approvisionnement ainsi que dans la gestion de programmes. Entré chez Aérospatiale en 1989 en tant qu'ingénieur projet d'essais en vol et de conception de système de propulsion, Eric Segura rejoint Airbus en 1994, pour occuper des fonctions dans le cadre du programme moteur et nacelle, avant de participer au développement et au déploiement de Sup@airWorld, la nouvelle solution e-business de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Plus récemment, il a occupé les postes de représentant exécutif d’Airbus au sein de Rolls-Royce au Royaume-Uni, de responsable des opérations de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique et de responsable des achats de matériel électrique pour Airbus Defence and Space, de responsable des achats directs de matériaux pour Astrium (qui fait désormais partie d’Airbus Defence and Space) et de responsable des achats de produits avioniques et de simulation pour Airbus France.