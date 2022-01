Enstrom dépose le bilan et ferme ses portes

Fin d'une histoire...

Signe des temps, seuls les constructeurs aux reins solides survivent. Enstrom a cumulé les problèmes et va probablement disparaître à moins d'un repreneur. La gamme de l'hélicoptériste a souffert d'un non-renouvellement, puis d'une politique de prototypes qui n'ont que rarement dépassé le stade du premier vol (TH180 pour ne citer que lui), tandis que ces dernières années la production aussi bien que les livraisons étaient réduites au mieux à cinq exemplaires par an. Après avoir été racheté par différents investisseurs, l'hélicoptériste basé à l'aéroport de Menominee-Marinette, dans le Michigan, appartenait depuis peu au groupe chinois Chongqing General Aviation Industry Group (CGAG) lequel a décidé de jeter l'éponge ou plutôt de laisser faire.

...Débutée en 1959...

L'histoire débute en 1959 lorsqu'un ingénieur des mines, Rudolph "Rudy" Enstrom, qui débuta la construction d'un prototype d'hélicoptère dans son garage. Sans connaissances en matière de construction aéronautique, il fut toutefois remarqué par un homme d'affaires qui lui apporta son soutien. Une fois plusieurs ingénieurs aéronautiques recrutés, la société fut créée sous le nom de R.J. Enstrom Co. en 1959. Néanmoins, "Rudy" Enstrom fut évincé avant que le premier hélicoptère portant son nom ne soit commercialisé, le F28, lequel disposait d'un classique Lycoming HIO-360. Le F28 fut ainsi produit de 1965 jusqu'à la cessation d'activités de la société, c'est-à-dire officiellement en 2022.

Avec pas moins de 1 300 machines produites

Du F28 fut dérivé le F280 disposant d'une aérodynamique un peu plus favorisée mais toujours équipé d'une motorisation Lycoming. Il fallut attendre l'arrivée du F480 pour qu'un Enstrom bénéficie, bien tardivement il est vrai, d'une motorisation avec turbomoteur, en l’occurrence un Rolls-Royce 250-C20W, conçu au départ pour tenter de remporter un contrat visant à équiper l'US Army d'hélicoptères de formation. 142 exemplaires furent produits. Reste que l'hélicoptériste entama sa phase de déclin aux alentours de 2010, conduisant de manière ultime à la fermeture de ses bureaux et ateliers le 21 janvier 2022, après 64 ans d'activité et une production totalisant environ 1 300 machines depuis le lancement de la production du F280.