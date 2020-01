Enrico Palermo nommé chef de l'exploitation de Virgin Galactic

Pour officier au poste de chef de l'exploitation (COO) nouvellement créé, la société Virgin Galactic (spécialisée dans le tourisme suborbital) vient de nommer l’ingénieur né en Australie Enrico Palermo.

Celui-ci présidait depuis février 2018 The Spaceship Company, la filiale responsable de la construction de la flotte de vaisseaux de VG (WhiteKnightTwo et SpaceShipTwo), fonction qu’il conservera par ailleurs.

Enrico Palermo avait intégré Virgin Galactic en 2006, deux ans après sa création, puis The Spaceship Company en 2009, comme directeur des opérations de production.

De retour chez Virgin Galactic, il sera chargé « d'aider à maintenir l'efficacité et les performances au sein de l'entreprise » (désormais cotée en bourse), et dirigera « l'exécution de stratégies et d'initiatives spécifiques de l'entreprise », fort de son expérience, « notamment en leadership opérationnel, en ingénierie et en technologie, en analyse financière et en planification d'entreprise ».