Enea Fracassi, directeur Technique et Flotte de Corsair

Débuts chez Rolls-Royce

Enea Fracassi vient d'être promu directeur Technique et Flotte de la compagnie aérienne Corsair. Cet ingénieur en aérospatiale diplômé de l'Ecole Polytechnique de Milan et titulaire d'un MBA au sein de l'INSEAD a débuté sa carrière chez Rolls-Royce au sein du département conception et performance avion. Une expérience précieuse pour une compagnie aérienne et notamment Corsair qu'il intègre en 2005.

Corsair en 2005

Il a été embauché pour piloter, au sein du bureau Etudes Opérations, le projet "Fuel efficiency" visant à la réduction de la consommation carburant et des émissions carbone. Cinq ans plus tard, Enea Fracassi se voit confier la responsabilité du service Moteurs de la Direction Technique, puis de l’Engineering en 2013. Nommé Directeur Flotte, en 2019, il prend la responsabilité du projet de renouvellement et de modernisation de la flotte avec le passage en tout Airbus. Exercice, là encore réussi.