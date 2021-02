En quête d'une solution pour favoriser l'innovation... avez-vous pensé au développement de produits agile ?

Dans un contexte de lutte contre une pandémie tenace, nous avons accompli des pas de géants, aussi bien sur le plan sociétal qu'industriel. Si le secteur de l'aéronautique et de la défense (A&D) a été frappé de plein fouet, nous en ressortirons néanmoins plus forts, plus performants et plus réactifs.



Les bonnes nouvelles sont à chercher du côté des nombreuses innovations qui fleurissent actuellement. La nouvelle alternative énergétique offerte par la propulsion électrique, par exemple, connaît un essor très rapide. Elle est non seulement plus sûre et moins exigeante en maintenance, mais surtout plus écologique et sème l'espoir d'une planète plus propre. Avions électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), taxis aériens ou avions de ligne : la propulsion électrique sera bientôt partout. Peut-être avez-vous aussi entendu parler du retour de l'avion supersonique ? Un constructeur a trouvé comment remédier au bang supersonique. Et comment ne pas évoquer également les avancées prodigieuses réalisées par SpaceX concernant le voyage spatial ? L'espace n'est plus le domaine exclusif des grands états et agences spatiales. Des entreprises plus petites, plus intelligentes, plus agiles ont aussi décidé de partir à sa conquête.



Dans ce contexte d'innovation débridée, les entreprises doivent trouver de nouvelles manières de réduire les risques et les coûts de leurs programmes de développement, tout en réduisant leurs délais de mise sur le marché. S’agissant de l'approche conventionnelle en cascade ou cycle en V appliquée depuis des décennies, il apparaît clairement que ces cycles de développement sur dix ou quinze ans n'ont plus de sens aujourd'hui. Un nouveau processus s'impose, en phase avec les technologies actuelles et leurs promesses. Aujourd'hui, tout doit être parfait du premier coup beaucoup plus rapidement. Sur le segment émergent des eVTOL, par exemple, des centaines de start-up se livrent une concurrence féroce – chacune veut être la première !



Convertir votre entreprise au développement de produits agile

De quelle manière notre secteur peut-il s'adapter à la course à l'innovation et à cette complexité ? Le développement de produits agile est la réponse. Même si par le passé, « agile » a parfois signifié « chaos », ce n'est maintenant plus le cas. Aujourd'hui, le développement agile constitue une approche moderne de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) basée sur des processus extrêmement bien planifiés et exécutés, et offre de nombreux avantages à toutes les étapes, de la conception jusqu’à la fabrication en passant par les tests. Imaginez :

Si les équipes pouvaient construire et tester leur produit avant même la finalisation de la conception et en tirer des enseignements.

Si l'intégration, au-delà de la simple gestion d'interfaces avec les fournisseurs, englobait la gestion des risques techniques pour permettre aux équipes de gérer leurs plannings plus efficacement.

Si les cloisonnements entre équipes et partenaires disparaissaient pour laisser le champ libre à la collaboration et accélérer l'innovation.

Le développement agile de logiciels est une réalité depuis quelques temps déjà, mais l'industrie a besoin d'une approche complètement différente. Elle nécessite, au-delà des ressources humaines, outils et processus, une véritable infrastructure portant la continuité numérique pour soutenir le tout. Le développement de produits agile est ainsi basé sur un jumeau numérique complet des modèles de simulation, de la CAO 3D et la fabrication additive, pour ne citer que quelques exemples (figure 1). Il s'agit d'une approche continue itérative qui consiste à intégrer les tests, la validation et la vérification du produit, mais aussi la fabrication, à l'ensemble du processus de développement. Grâce au jumeau numérique, des utilisateurs peuvent accéder aux différents types de logiciels et d’outils nécessaires à chaque phase du développement. Dans la méthode Agile, un programme est subdivisé en sprints. Pour chacun d’eux, des équipes testent, vérifient et valident jusqu'à ce que les objectifs fixés pour ce sprint soient atteints.