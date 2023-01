En 2022, le trafic aérien européen a atteint 83% du niveau de 2019 (Eurocontrol)

D'après les statistiques communiquées par Eurocontrol, le niveau du trafic aérien européen a atteint 83% du niveau de 2019, malgré la survenance du variant Omicron au début de l'année et l'invasion de l'Ukraine par la Russie à partir du 24 février. Au total, 9,3 millions de vols ont été effectués sur l'ensemble de l'année, soit 3,1 millions supplémentaires par rapport à 2021, mais 1,8 million de vol en moins par rapport à 2019.

Les low cost en pointe

Les opérateurs aériens qui ont mené la reconstitution du trafic aérien européen sont les compagnies à bas coûts, qui ont atteint globalement 85% de leur niveau d'activité de 2019. Ils sont notamment menés par Ryanair, qui a réalisé 109% de son niveau d'activité de 2019 en 2022, et Wizz Air, qui a réalisé 114% de son niveau d'activité de 2019. Du côté des aéroports, c'est l'aéroport d'Istanbul qui est en tête avec un niveau d'activité en 2022 à 100% du niveau pré-crise.

Total rétablissement du trafic européen en 2025

Eurocontrol estime que le trafic aérien européen devrait atteindre 92% des niveau pré-crise en 2023, avec un total rétablissement de l'impact de la pandémie qui devrait intervenir en 2025. "En regardant vers l'avenir, 2023 posera le plus grand défi pour se confronter aux problèmes de capacité et pour garder des retards au niveau de ce qu'ils ont atteint depuis dix ans. Les retards et la ponctualité doivent s'améliorer à travers tout le réseau à mesure que nous nous approchons d'un rétablissement total du trafic, et la connectivité en Europe et spécialement vers l'Extrême-Orient est encore très en retard par rapport au niveau pré-crise. Et les plans pour rendre l'aviation soutenable doivent s'accélérer si nous voulons respecter les objectifs environnementaux très ambitieux", explique Eamonn Brennan, directeur général d'Eurocontrol.