Emirates veut relancer une nouvelle génération d'A380

Relance de l'Airbus A380 neo ?

Tim Clark, le président d'Emirates, souhaiterait avoir un Airbus A380 avec une capacité similaire (voire plus grande) à l'A380. L’avion idéal de Tim Clark serait d’avoir une « technologie de moteur entièrement nouvelle », afin de répondre aux normes environnementales et avoir une consommation réduite de carburant. Pour avoir un fuselage plus léger, le patron de la compagnie qui détient la moitié de la flotte mondiale de A380, voudrait utiliser des matériaux composites. « Vous obtenez donc un avion plus léger, beaucoup plus économe en carburant, ce qui remplit toutes les cases pour les écologistes ».

Mais Tim Clark est sceptique quant à l’arrivée d’une nouvelle version de l'A380, qui selon lui répondrait parfaitement au modèle économique de la compagnie. Tim Clark sait qu’il est difficile de convaincre Airbus de s’engager dans un tel programme.

Airbus prêt à suivre ?

On rappelle que cet appareil n’est plus produit par Airbus depuis la fin de programme Superjumbo en 2019. Le constructeur européen serait sur le point de lancer un nouvel appareil de type « A380 néo » ou totalement arrêter de produire ce type d’avion ? Airbus souhaite développer des avions qui répondent aux dernières demandes du marché, notamment sur les normes environnementales. Or l'Airbus A350, dernier né du constructeur, répond parfaitement aux demandes du marché et témoigne d’un succès commercial. Pour se diriger vers une aviation durable, Airbus prévoit d’intégrer un nouvel avion dans sa gamme de produits d’ici la prochaine milieu décennie : l'Airbus A321XLR. En l’état, un nouveau programme d’un avion de la taille de l’A380 ne semble donc pas d’actualité.