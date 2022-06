Emirates veut prendre ses Airbus A350 plus vite

Emirates veut ses premiers Airbus A350-900 pour 2024

L'Assemblée générale de l'IATA a été l'occasion pour Emirates de discuter avec Airbus les modalités d'une accélération des livraisons des A350-900 commandés en 2019 à raison de 50 exemplaires. "L'objectif est d'accélérer les livraisons à partir de la réception du premier exemplaire au cours de l'été 2024", a indiqué Sir Tim Clark, président d'Emirates, et qui précise : "en comprimant le calendrier, nous pourrions ainsi réceptionner deux Airbus A350-900 par mois"

Boeing 777-9 : Emirates toujours pas rassurée

Cette accélération souhaitée par Emirates est la conséquence des retards dans le programme Boeing 777-9 avec de premières livraisons désormais repoussées à 2025. Pour la compagnie aérienne, la date butoir est le mois de juillet 2025. Mais, l'incertitude demeure et dans le doute Emirates préfère donc prendre ses Airbus A350-900 plus vite afin de disposer d'une capacité disponible et ne pas être prise de court.

Enjeu autour du General Electric GE9X

Autre source d'inquiétude : les performances attendues du moteur General Electric GE9X. "La situation autour du moteur apparaît particulièrement confuse", souligne le président d'Emirates.