Emirates : Une vraie cabine de classe !

Emirates est par ailleurs la seule compagnie de la région du Golfe à proposer une Classe Économie Premium. Depuis que nous avons introduit cette expérience, en 2021, alors proposée gratuitement à nos clients les plus fréquents ou à travers le choix du siège, nous avons reçu des retours extrêmement positifs. Nous observons une très forte demande pour cette nouvelle classe de voyage. Ses sièges luxueux, son espace supplémentaire pour les jambes et son service rivalisant avec celui de la Classe Affaires de nombreuses compagnies lui confèrent un confort unique. Actuellement, six de nos A380 sont équipés de cette cabine que nous sommes fiers de positionner sur la route Paris – Dubaï pour le bénéfice de nos clients français qui seront en mesure d’en faire l’expérience à partir du 1ier août 2022.

Emirates a toujours été à la pointe de l'innovation et à ce titre la commercialisation de notre cabine Économie Premium porte véritablement l'expérience de l'A380 d'Emirates à un niveau supérieur. Cette nouvelle classe plébiscitée des voyageurs qui ont eu l’opportunité de la tester, a été soigneusement développée pour rester fidèle au positionnement d’Emirates. Depuis toujours, notre marque se distingue en effet par des produits et services que nous voulons exceptionnels. La Classe Économie Premium fait ainsi figure d’exception dans sa catégorie en offrant une expérience inégalée dans le secteur, à un rapport qualité/prix unique.

Dans la droite lignée de notre promesse commerciale Fly Better , nous innovons constamment et faisons évoluer nos produits pour offrir la meilleure expérience possible au sol et à bord de nos avions. Nos cabines Première, Affaires et Économique ont établi de nouveaux standards dans notre industrie lorsqu'elles ont été introduites, et nous sommes convaincus que la Classe Économie Premium s'imposera également comme une offre premium d’exception avec ses sièges luxueux, son confort ultime et son expérience gastronomique unique à bord. En novembre, nous débuterons un important programme de modernisation de notre flotte, pour installer la Classe Économie Premium sur 67 A380 et 53 Boeing 777.

Le prix d'un billet en Classe Économie Premium est supérieur d'environ 10 à 15 % à celui de notre tarif le plus élevé en Classe Économique, à savoir le tarif Flex Plus. Nous voulons cette classe attractive et avec une valeur ajoutée clairement identifiable par nos clients. Avec sa connectivité WIFI, ses différentes prises électriques et son espace, notre Classe Économie Premium est parfaitement adaptée aux voyageurs d’affaires et répond à une attente des professions libérales et des entreprises qui ont déjà manifesté leur intérêt pour son intégration dans nos différents programmes commerciaux.

Quels seront les services associés à la classe Premium ?

Avec 56 sièges situés dans la partie avant sur le pont inférieur de nos A380, avion préféré des voyageurs, la Classe Premium offre un mix confort/silence inégalé. De plus, la configuration de cet appareil permet de disposer de 4 sanitaires dédiés à cette classe qui a vraiment été pensée pour le confort du voyageur. L’ambiance lumineuse colorée associée à un taux de pressurisation et d’hygrométrie plus important permet d’atténuer les effets du décalage horaire. Un plus vraiment apprécié des voyageurs d’affaires.

Chez Emirates, nous avons défini la classe Économie Premium d'Emirates comme un produit à part, tant du point de vue de l’expérience au sol qu’à bord. Les finitions des cabines en panneaux de bois sont semblables à celles de la Classe Affaires et chaque siège est conçu pour offrir un confort optimal grâce à 6 niveaux de réglages pour les appuie-têtes. Les sièges sont en cuir crème avec un pitch généreux allant jusqu’à plus d’un mètre, et une assise de 50 cm de largeur. Ils peuvent s’incliner jusqu’à 118° pour permettre de s’allonger et de s’étirer. Ils intègrent également des repose-jambes, des repose-pieds, des prises de recharge et une table latérale.

Sont aussi fournis lors du voyage des couvertures confectionnées à partir de polyester recyclé et un large oreiller, deux produits conçus exclusivement pour cette classe. Les passagers recevront également une trousse de toilette réutilisable ainsi que des produits d’hygiène fabriqués à partir de matériaux recyclés ou écologiques.

Chaque siège dispose d’un écran de 13,3 pouces, l'un des plus grands de sa catégorie, pour profiter de notre système de divertissement primé ice, qui propose plus de 5 000 chaînes de musiques, de films, d’émissions de télévision, ou encore d’actualités.

Nous avons en complément introduit des marqueurs emblématiques de notre offre en Classe Affaires, tels que l’expérience gastronomique : au menu, une sélection de plusieurs plats régionaux préparés avec des ingrédients locaux. La carte des boissons comprend une sélection de vins de qualité supérieure dont un vin pétillant Chandon.

La trouverons nous sur toutes les lignes et toute la flotte ?

La Classe Économie Premium sera disponible sur les lignes A380 les plus populaires : Paris, Londres, et Sydney à partir du 1er août, puis Christchurch à partir de décembre.