Emirates étend fortement son réseau A380

Devant la reprise progressive du trafic aérien mondial, Emirates ne veut pas perdre de temps et a annoncé que son avion emblématique, l'Airbus A380, serait repositionné en octobre et en novembre sur un total de 27 destinations, soit une augmentation de plus de 65% par rapport aux 16 villes desservies actuellement. L'ajout de 11 destinations d'ici novembre et l'augmentation des fréquences vers les villes déjà desservies vont permettre à Emirates de transporter près de 165 000 passagers supplémentaires.

Istanbul, destination inédite

Nombre des A380 d'Emirates ont déjà été remis en service et desservent des destinations comme Paris CDG, où deux A380 à destination de Dubaï sont opérés chaque jour. Au cours des six prochaines semaines, Emirates rétablira le service de l'A380 vers Amsterdam, Barcelone, Düsseldorf, Hambourg, Johannesbourg, Madrid, Milan, Riyad (sous réserves des autorisations gouvernementales), Sao Paulo et Zurich. Emirates ouvrira par ailleurs une ligne vers Istanbul le 1er octobre, une destination inédite pour l'A380.

118 A380 en fin d'année

Emirates dispose d'une flotte totale d'A380 de 118 appareils à la fin de l'année, dont six équipés de sièges Economie Premium, pour proposer quatre classes de voyage. Actuellement, la compagnie de Dubaï dessert plus de 120 destinations, soit 90% de son réseau pré-pandémie. Elle prévoit de revenir 70 % de sa capacité d'ici la fin de l'année, en remettant en service plus de 50 Airbus A380.