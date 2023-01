Emirates renforce son réseau asiatique et reprend Tokyo-Haneda

Le réseau japonais et plus largement asiatique d'Emirates va encore se renforcer à compter du 2 avril 2023, avec la reprise de la desserte quotidienne de Tokyo-Haneda, opérée en Boeing 777-300ER. Cette route reprise s'ajoute à deux dessertes quotidiennes qui ont déjà redémarré, celle de Tokyo-Narita exploitée en Airbus A380 et celle d'Osaka, opérée en Boeing 777-300ER.

Emirates est de retour à un total de 141 destinations dans le monde

Outre ces trois dessertes quotidiennes directes au départ de Dubaï, Emirates propose à ses passagers un accès à 26 villes au Japon et à 10 points régionaux via Tokyo et Osaka, grâce à son accord de partage de codes avec Japan Airlines. Avec l'ajout de Tokyo-Haneda, Emirates va porter son réseau mondial à 141 points d'entrée sur six continents, dont 10 destinations sont exclusivement cargo. Emirates exploite actuellement ses derniers Boeing 777-300ER, équipés de suites privées en Première classe, vers Bruxelles, Genève, Nice, Londres Stansted, Francfort et Zurich.

Un service optimisé sur le Boeing 777 d'Emirates

De la Première classe à la classe économique en passant par la business class, le dernier Boeing 777 d'Emirates est équipé de sièges ergonomiques, de nombre produits améliorés et de "ice", la dernière version d'IFE (système de divertissement en vol) à bord de toutes les cabines. Les suites privées d'Emirates sont entièrement closes et dotées de portes coulissantes. Proposant jusqu'à 12 mètres carrés d'espace personnel, elles sont disposées en configuration 1-1-1, pour un total de six suites. Avec ice, les passagers d'Emirates ont accès à plus de 5 000 programmes de divertissement comprenant des films, des émissions de télévision, de la musique, des podcasts, des jeux, des livres audios. Rappelons aussi que l'Airbus A380, fer de lance de la flotte long courrier d'Emirates est déployé vers 40 destinations, dont Paris, Londres Heathrow, Auckland (Nouvelle-Zélande), Kuala Lumpur (Malaisie), et Houston, entre autres.