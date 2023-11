Emirates met en attente une éventuelle commande d’A350-1000

Un moteur « à la peine » dans les conditions climatiques du Golfe Persique

L’unique motorisation proposée sur l’A350-1000, est actuellement le moteur Rolls-Royce Trent XWB-97 et pour Emirates, ce dernier ne remplit pas le cahier des charges de la compagnie aérienne.

Pour Tim Clark, les doutes sur la fiabilité des moteurs dans les conditions extrêmes d’opération typiques du Golfe Persique ne sont pas acceptables et ce même si l’Airbus A350-1000 est un bon avion dont 35 à 50 unités pourraient intégrer la flotte d'Emirates. De longues discussions ont été engagées avec l’avionneur et le motoriste qui connaissent parfaitement les exigences de la compagnie aérienne et ses conditions d’exploitation.

Une maintenance trop fréquente

Actuellement, Emirates estime que le Royce Trent XWB-97 demanderait une maintenance accrue qui immobiliserait l’appareil et impacterait le coût d’exploitation des appareils. De son côté, Ewen McDonald, directeur clientèle du motoriste reconnaît que le Trent XWB-97 est confronté à des défis dans des climats comme celui de Dubaï. Le motoriste travaille sur des développements, quant à Emirates, elle attend des garanties sur la performance et surtout sur les cycles d’entretien des moteurs. Sans ces conditions, Emirates ne sera pas en mesure de poursuivre les discussions sur l’achat de l’A350-1000.

L’Airbus A350-900 n’est pas impacté par ces problèmes de motorisation

Les Airbus A350-900 déjà commandés par la compagnie aérienne ne sont pas impactés par ces réserves et comme prévu, un premier appareil rejoindra la flotte vers la fin de l’été 2024.

Pour Tim Clark, nonobstant le constructeur, les programme d’avions dit « rallongés » ne sont jamais un succès car ils imposent souvent une redéfinition complète de certaines parties des appareils qui interagissent entre elles et rendent les problèmes exponentiels.

Emirates attendra donc de voir et de juger sur pièces pour commander l’A350-1000 avec la motorisation actuellement proposée.