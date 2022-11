Emirates: L'ensemble des Airbus A380 devraient voler pour l'été 2023

Les Airbus A380 de Emirates devraient volé dès l'été 2022

Tim Clark PDG de Emirates a confirmé ce mercredi 23 novembre 2022 à la presse allemande, qu'il fera voler tous ses A380 dès l'été 2023. 70 de ses 114 unités sont actuellement opérées, un chiffre qui passera à 80 à la fin de l'année 2022 et à 114 l'été prochain, sur une flotte totale, toutes compagnies confondues, de 239 appareils. Le Airbus A380 n'est plus fabriqué par Airbus depuis trois ans pour cause de non-rentabilité, il a été abandonné progressivement par les compagnies aériennes. En revanche, Emirates basée à Dubaï, de par la configuration de ses opérations, mise énormément sur cet appareil. Elle investit en effet 2 milliards de dollars pour l'équiper de sa nouvelle classe Economie Premium, intermédiaire entre la classe affaires et l'économique.

D'autres compagnies aériennes sont attachées à l'Airbus A380

A l'opposé de la tendance actuelle qui privilégie les appareils plus légers, bi-réacteurs et mono-couloirs, l'A380 qui est très cher à rentabiliser fait également un retour chez d'autres compagnies. British Airways et Lufthansa, ont aussi confirmé leur attachement au très gros porteur. Il revole sur les liaisons inter-continentales chez British Airways qui possède 12 appareils, alors que Lufthansa souhaite remettre en service sa flotte de 8 A380 l'été prochain près de trois ans après les avoir mis en retrait. Ces retours se font sous la contrainte pour les compagnies, en effet la hausse du trafic aérien pousse les compagnies à en délivrer.