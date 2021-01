Emirates dévoile sa nouvelle classe Economie Premium

La compagnie Emirates vient de dévoiler sa nouvelle classe Economie Premium qui sera présente sur ses Airbus A380 (notamment les cinq qui doivent encore être livrés en 2021 et 2022, ainsi que sur certains Boeing 777X qui devraient arriver dans la flotte long-courrier du transporteur de Dubaï à partir de 2023.

Située sur le pont principal

La nouvelle classe Economie Premium sera déclinée sur 56 sièges répartis en configuration 2-4-2. Le nouveau siège a une largeur d'assise de 50 cm et une inclinaison de 8 pouces (plus de 20 centimètres), proposant ainsi un position de couchage confortable et un espace important pour s'allonger. Chaque siège est équipé d'un appuie-tête, de supports pour les jambes et des repose-pieds réglables sur six positions. Les sièges sont aussi équipés d'un écran vidéo HD de 33,8 centimètres, avec un choix très varié. Les passagers peuvent par ailleurs bénéficier de bornes de recharges directement sur le siège, d'une large tablette repas et d'une tablette à cocktail sur le côté du siège. La classe Economie Premium d'Emirates est située à l'avant de l'avion sur le pont principal, avec deux toilettes dédiées.