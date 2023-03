Emirates investit 135 millions de dollars dans un nouveau centre de formation de pilotes

Emirates investit encore dans la formation. La compagnie de Dubaï vient d'annoncer qu'elle allait engager un montant de 135 millions d'euros pour construire un nouveau centre de formation pour les pilotes des futurs Airbus A350 et Boeing 777X qui arriveront progressivement dans la flotte d'Emirates.

Augmentation de 54% de la capacité de formation de pilotes sur un an

Le nouveau centre, qui doit ouvrir en mars 2024, aura une superficie de près de 5 900 m2. Le bâtiment, qui disposera de six simulateurs, sera situé à proximité des autres infrastructures actuelles de formation à Dubaï, ce qui permettra une plus grande intégration et une plus grande proximité avec les autres centres de formations de pilotes. Quand il sera achevé, l'adjonction du nouveau centre permettra à Emirates d'accroître sa capacité de formation de pilotes de 54% par an. A travers l'ensemble de ses infrastructures de formation, Emirates disposera d'un ensemble de 17 baies de simulation, avec une capacité de 130 000 heures de formation annuelles.

Campagnes de recrutement en cours chez les pilotes et les PNC

En liaison avec la livraison des premiers exemplaires d'Airbus A350, le nouveau centre de formation débutera ses premières sessions de formation pour des pilotes d'A350 en juin 2024. En complément de ces infrastructures de formation pour les pilotes, Emirates dispose à Dubaï de nombreuses autres installations de formation : une académie de formation pour les pilotes cadets (Emirates Flight Training Academy for Cadets), une université spécialisée (Emirates Aviation University), un centre d'entraînement et de remise à niveau des PNC (Emirates Cabin Crew Training Centre) et de nombreux autres programmes dédiés aux différents métiers opérant au sein de la compagnie. Emirates dispose actuellement d'un peu moins de 5 000 pilotes et est en phase de recrutement pour 400 à 500 pilotes supplémentaires. Côté hôtesses et stewards, la compagnie dispose de 17 500 PNC et cherche à en recruter 4 000 à 5 000 de plus.